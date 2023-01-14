В возрасте 79 лет ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова

В Москве умерла народная артистка Советского Союза Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

О смерти актрисы сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера, в котором Чурикова работала.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице",— сказал Варшавер.

Подробности он не привел.

В кино Чурикова дебютировала в 1960 году в фильме "Тучи над Борском".