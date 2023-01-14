Министр энергетики Катара заявил, что российский газ «вернется» в Европу

Европейские страны со временем возобновят импорт российского газа, спрогнозировал в эту субботу министр энергетики Катара, а нынешняя волатильность рынка должна сохраниться.

Европейские страны в значительной степени ограничили импорт российского газа после начала санкционной войны с Россией.

Российский газ «вернется в Европу», даже если у нее теперь будет гораздо большее разнообразие источников поставок, заявил министр Катара Саад Шерида аль-Кааби, который также является главой QatarEnergy.

«Европейцы сегодня говорят, что об этом не может быть и речи, но со временем все изменится», добавил чиновник во время энергетического форума, организованного в Абу-Даби.

Ранее глава правительства одной из земель Германии заявил, что необходимо срочно начать ремонт «Северного потока-1», чтобы не потерять рабочий трубопровод, который понадобится в скором будущем.

