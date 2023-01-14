Сунак рассказал Зеленскому о планах по передаче Украине танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 14 января в телефонном разговоре проинформировал президента Владимира Зеленского о планах по передаче Украине танков Challenger 2, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков Leopard", — говорится в заявлении, опубликованном после разговора.

Президент Украины также коснулся передачи Украине военной техники.

Ранее в субботу газета The Sun сообщила, что речь идет о 12 танках, четыре из которых будут переданы немедленно, а восемь — вскоре после этого. Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине танки западного производства.