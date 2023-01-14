Новая жена Канье Уэста Бьянка Цензори: кто она

27-летняя архитектор удивительно похожа на Ким Кардашьян, она работает дизайнером в компании Yeezy и владеет ювелирным брендом Nylons Jewellery.

Буквально через пару месяцев после развода с Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст связал себя узами брака с другой - некой Бьянкой Цензори. Как уточняют СМИ, свадьба была частной, неофициальной церемонией. То есть юридически пара семьей не считается.

Тем не менее, Уэст был замечен с обручальным кольцом на безымянном пальце еще раньше - когда они вместе с Цензори проводили время в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз. Кто она такая, новая пассия Каеье Уэста?

Согласно профилю в LinkedIn, Бьянка Цензори закончила обучение архитектуре в Мельбурнском университете. Цензори, которая удивительно похожа на Ким Кардашьян, также владеет ювелирным брендом под названием Nylons Jewellery.

После работы студентом-архитектором в австралийских компаниях она переехала в США. В ноябре 2020 года девушка была нанята на должность архитектурного дизайнера в бренд Канье Уэста Yeezy.

Хотя Уэста и Цензори видели вместе на ряде мероприятий, неясно, когда именно их рабочие отношения переросли в личные. В интервью iD в 2016 году она заявила, что ей 21 год. Это значит, что сегодня ей 27 лет.

В декабре 2022 года рэпер выпустил песню под названием Censori Overload, посвященную новой красавице. В прошлом Цензори была очень активна в социальных сетях, у нее было 165 000 подписчиков, но недавно она решила удалить свой аккаунт в Instagram.

Новость о ее союзе с рэпером появилась через несколько недель после того, как Уэст и Ким Кардашьян завершили свой развод в ноябре 2022 года после семи лет брака.