Рассадник бактерий: эксперты объяснили, почему кухонные полотенца могут таить опасность

Опасные вирусы в доме могут поселиться не только на ручке двери туалетной комнаты или на ободке унитаза, а и в самых неожиданных местах.

Эксперты не скрывают: именно кухонные полотенца являются одними из наиболее опасных вещей в квартире.

Бактерии и микробы прерасно чувствуют себя в условиях повышенной влажности и прочно приживаются на кухонных и банных полотенцах, которые одинаково небезопасны. А кухонные полотенца, как выяснилось, к тому же содержат бактерии и микробы, которые имеются в сырых продуктах.

Если хозяйка при готовке мясного блюда вытирала полотенцем руки, с этого момента полотенце становится рассадником очень опасных для организма бактерий вроде кишечной палочки, сальмонеллы и так далее.

Что касается банных полотенец, то они надежно «хранят» все бактерии, вирусы - особенно, если кто-то в семье болеет. После сушки это полотенце остается не менее опасным после того, как впитает влагу после следующего использования.

Потому эксперты не рекомендуют стирать полотенца в холодной воде и в коротком режиме, так как это не гарантирует их безопасность. Полотенца необходимо стирать в горячей воде и использовать при этом сильные обеззараживающие средства.