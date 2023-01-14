Бабиш лидирует после первого тура президентских выборов в Чехии

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш и бывший начальник Генштаба и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел, вероятно, будут бороться во втором туре президентских выборов в Чехии.

После подсчета 44% голосов стало понятно, что в Чехии потребуется второй тур президентских выборов. Через две недели, похоже, за пост президента Чехии будут бороться бывший премьер-министр Андрей Бабиш и бывший начальник генерального штаба и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел.

После подсчета этой части голосов на завершившихся в субботу двухдневных выборах за Бабиша было отдано 38,4%, а за генерала Павела - 32,12%.

Из других кандидатов экономист и бывший ректор Университета естественных наук в Брно Дануше Нерудова получила менее 14% голосов. Остальные кандидаты получили от 6 до менее одного процента.

Явка на данный момент составляет 67,27%. Это значит, что она выше, чем на выборах пятилетней давности.