Звезда «Универа» пожаловался на разрыв отношений с друзьями из Украины

Виталий Гогунский обеспокоен тем, что украинцы, в том числе и его родной отец, стали агрессивно относиться к братскому народу.

Виталий Гогунский признался в разладе отношений с друзьями и родственниками из Украины. По словам артиста, близкие ранее люди озлобились на него и начали выливать массу негатива.

Кузя из «Универа» в эфире федерального канала признался, что после начала СВО у него осложнились отношения с отцом, который 70 лет проживает на территории Украины. Но мать знаменитости полностью на стороне сына. Она перебралась в Россию и разделяет правое дело страны.

«Сейчас непростая ситуация, и многим страшно. С папой об СВО стараюсь не говорить, просто не говорим. Отец прожил на Украине, не так просто куда-то переехать после 70 лет. Он говорит, ему не страшно, просто там живет, и все», — поделился актер.

Сам Гогунский на родине не был с 2014 года, он полностью поддерживает российские власти, но признает, что это становится камнем преткновения с многими знакомыми. Актер считает, что его друзья - жертвы украинской пропаганды.

«Многие озлоблены, трудно с ними разговаривать. С друзьями, которые раньше радовались за меня, сейчас натянутые отношения. Они шлют мне фейковые видео. Как после этого с ними вести диалог?! Не понимаю», — цитирует артиста 5-tv.ru.