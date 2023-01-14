Эксперты рассказали, как проверить стиральный порошок на качество при помощи яйца

Выбор моющих средств сегодня просто огромный. При этом стоимость бытовой химии не всегда подтверждает ее качество.

Чтобы не ошибиться в выборе стирального порошка, опытные хозяйки пользуются необычным трюком, который позволяет определить, справится ли порошок со стоящими перед ним задачами.

Маркером в этой проверке является обыкновенное куриное яйцо. Для этого нужно растворить ложку порошка в стакане теплой воды и туда же поместить сваренное яйцо.

Через сутки необходимо проверить, как изменится внешний вид яйца.

Если белок не изменится - значит, порошок слабый, пятна не отстирает, а то и оставит даже после себя разводы. Если белок станет более мягким и начнет немного растворяться - значит, порошок должен справиться со стиркой не очень сильно загрязненных цветных вещей.

Если порошок растворил белок полностью, это говорит о том, что таким порошком можно стирать самые грязные и белые вещи. И быть уверенным, что он справится с любыми загрязнениями.