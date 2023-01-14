14 января - День народного целителя: как врачи оценивают бабушкины методы лечения

Можно ли лечить простуду горячим молоком, помогает ли огурец при геморрое, надо ли дышать картофельным паром - на вопросы ответили эксперты.

Подборка самых распространенных народных советов с комментариями профессиональных врачей.

Чаи - с лимоном, малиной, брусникой, имбирем, шиповник с боярышником

Светлана Попкова, педиатр, гастроэнтеролог не против витаминизированных чаев и настоев. Обильное питье полезно при простуде, сюда же можно включить и бульоны. Морсы содержат витамин С.

Ольга Мамаева, терапевт:

"Главное, чтобы напитки не были очень холодными и очень горячими. Клюква отлично помогает при воспалениях"

Вдыхание картофельного пара под полотенцем

Анастасия Кузьмичева, педиатр, считает процедуру небезопасной для малышей: есть риск получить ожог верхних дыхательных путей и "гиперсекрецию слизи".

Ольга Мамаева:

"Это фактически физиопроцедура и локальное перегревание. Так делать не нужно — тем более при повышенной температуре"

Йодная сетка при простуде

Светлана Попкова полагает, что так можно получить ожог кожи. Йод "просто сжигает все: и добро, и зло". Поэтому обрабатывать люголем горло тоже не нужно.

Горячее молоко с медом и сливочным маслом

Все врачи в один голос: ничего горячего при больном горле пить нельзя, только теплое. Анастасия Кузьмичева считает напиток лишь дополнительным источником жидкости, причем малышам нельзя - может быть аллергия. Ольга Мамаева тоже не считает это лечебным средством, но если нет реакции на мед, пить это можно - вреда не будет.

Баня от простуды

Ольга Мамаева категорически против такого метода лечения. Светлана Попкова:

"За счет усиленного сердцебиения ускоряется кровоток, а из-за этого вирусы и инфекции быстрее распространяются. Так, наоборот, будет тяжелее выздоравливать"

Ромашковый отвар

Средство применять можно и нужно. Светлана Попкова уверена, что отвар является хорошим антисептиком. Им можно полоскать горло в качестве щадящего средства при воспалительном процессе.

Огурец при геморрое, алоэ с медом

Ректальное введение огурца, алоэ с медом никоим образом не лечит заболевание, которое вызвано тромбозом, воспалением, увеличением геморроидальных вен.

Эрик Валиев, проктолог:

"По сути, это сосудистое заболевание, а огурец, а также алоэ с медом, не имеют таких свойств, как снятие воспаления или разжижение крови. Борьба с тромбозом — восстановление мышечного тонуса венозной стенки. Ни лечение огурцом, ни алоэ с медом при геморрое не помогут"

И напоследок один ценный совет от медиков: алкоголь снижает иммунитет, а если сочетать его с перцем и другими жгучими добавками, то можно к тому же сжечь слизистую.

Так что этот метод лечения лучше забыть напрочь.