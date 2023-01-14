В Германии произошли столкновения климатических активистов во главе с Гретой Тунберг с полицией

В Германии проходят столкновения климатических активистов с полицией. Они случились произошли во время демонстрации против сноса деревни Лютцерат, на месте которой будет построена шахта. В акции принимает участие шведская активистка Грета Тунберг.

В деревне Кейенберг на западе Германии, по соседству с деревней Лютцерат, подлежащей сносу, проходит многотысячная демонстрация против планов открыть шахту на месте, где раньше был Лютцерат.

Между некоторыми демонстрантами и полицией происходят столкновения. В полицию бросают камни и грязь.

"Они тоже запускают петарды. Некоторые демонстранты прорвали полицейский кордон. Десятки из них сейчас находятся недалеко от Лютцерата", — сообщает портал издания Bild.

На акции присутствует шведская активистка Грета Тунберг, которая раскритиковала немецких зеленых за поддержку сноса деревни Лютцерат и добычи угля под деревней. Она сказала, что такие корпорации, как RWE (которая будет добывать уголь), должны взять на себя ответственность за то, как они относятся к людям.

Полиция сообщает, что в субботней демонстрации в защиту Лютцерата приняли участие несколько тысяч человек.

Тем временем в самом Лютцерате продолжается выселение климатических активистов, оккупировавших деревню. Спасатели забрались на деревья, на которых сидели активисты, сообщает агентство dpa. По данным энергетической компании RWE, также велась подготовка к выводу двух активистов из подземного туннеля.

Климатические активисты на несколько недель оккупировали западногерманскую деревню Лютцерат, которую RWE хочет сравнять с землей и построить на ее месте угольную шахту. Полиция вошла в деревню в среду, чтобы вывести активистов.