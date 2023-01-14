Гала-ужин в Дубае с выступлением Григория Лепса обернулся провалом

Гости остались недовольны вечеринкой, приуроченной к Старому Новому году, организаторам высказали многочисленные претензии.

Проживающие в Дубае россияне с размахом отпраздновали Старый Новый год. В отеле-парусе Burj Al Arab состоялся эксклюзивный гала-ужин с участием певца Григория Лепса, сообщает Экспресс газета.

На мероприятии, входные билеты куда варьировались от тысячи долларов и выше, засветилось многие знаменитостей, в числе которых были музыкант Игорь Бутман с женой, предприниматель Олег Бойко, и т.д.

Посетили вечеринку и авторы популярного Telegram-канала «Антиглянец», оставшиеся от праздника не в восторге. Они заявили, что ситуацию спас только сам Лепс, на всем остальном организаторы сэкономили.

«Нас впечатлил салат из киноа с малиной и едким соусом опасного вида. Видно, организаторы решили, что состоятельные россияне к 13 января устали от оливье и тянутся к подчёркнуто невкусной здоровой еде. Но Лепс мероприятие вытянул и даже не швырнул микрофон в звукорежиссёра, хотя изначально было за что», — написал «Антиглянец».

После публикации на авторов поста обрушилась критика. Им напомнили, что организаторы гала-ужина делают «лучшие мероприятия в Дубае», а авторы «Антиглянца» разбалованы.

В ответ журналисты философски заметили, что тусовки, которые считаются «похуже», они решили на всякий случай не проверять. И при этом вспомнили о других провалах организаторов.

«Они организовывали „гастроли“ Большого театра в Ташкент. И вывезли танцовщиков под эмблемой Большого, тех едва не уволили за несогласованные гастроли, разразился дикий скандал», — напомнили авторы.