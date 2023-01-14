Ученые нашли в плохом настроении неочевидные плюсы

Люди в такие моменты более наблюдательны и быстрее находят ошибки в текстах или нестыковки в рассказах.

Эксперты Университета Аризоны установили: люди, находящиеся в плохом настроении, более внимательны. В частности, они быстрее замечают ошибки, слушая чей-то рассказ, сообщает Рамблер со ссылкой на Frontiers in Communication.

Исследователи в ходе эксперимента показывали женщинам отрывки из грустной ленты "Выбор Софи" либо комедии "Друзья". Кадры комедии не влияли на испытуемых, а грустные эпизоды ухудшали настроение участниц эксперимента.

Затем участникам предложили серию эмоционально нейтральных аудиозаписей. Каждая из записей включала 4 предложения, в одном из которых содержалась логическая ошибка.

К примеру, в рассказы о вождении ночью и наблюдении за звездами было включено предложение "С включенным светом будете меньше видеть". В первом случае данное утверждение было логической ошибкой, во втором - соответствовало описанной ситуации.

Ученые проанализировали активность мозговых волн у участниц, и обнаружили: в плохом настроении ошибки они выявляли успешнее. Испытуемые были более осторожными и внимательными, нежели в хорошем расположении духа.