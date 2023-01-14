Украинское Минэнерго сообщило о поражении объектов энергетики в пяти областях страны
2023-01-14 20:22
Министерство энергетики Украины объявило о критическом поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
В пяти областях Украины выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, сообщил министр энергетики страны Герман Глушенко.
"Прилеты в Харьковской, Запорожской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях страны. В результате обстрелов вводятся аварийные отключения. Последующие дни будут тяжелыми", - говорится в публикации на Facebook.
Факт вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой области подтвердила представитель Минобороны Украины Наталья Гуменюк.
Опубликовано: Максим Алексеев