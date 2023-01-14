Украинское Минэнерго сообщило о поражении объектов энергетики в пяти областях страны

Что делать, если в доме завелись мухи: быстрое избавление простыми средствами

Мухи очень надоедливы и здорово портят жизнь. К тому же, от них одни неприятности: грязь и зараза в доме. Можно легко и быстро убрать непрошенных гостей, даже без химии или мухобоек.

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