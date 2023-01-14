Что делать, если в доме завелись мухи: быстрое избавление простыми средствами

Мухи очень надоедливы и здорово портят жизнь. К тому же, от них одни неприятности: грязь и зараза в доме. Можно легко и быстро убрать непрошенных гостей, даже без химии или мухобоек.

Несколько несложных рекомендаций - и мух в доме как не бывало. Они не будут плодиться в комнатах и даже залетать в окна квартиры или дачи.

Эфирные масла

В емкость с распылителем налить воды и накапать туда 10 капель любого эфирного масла. Все это нужно хорошо взболтать.

Таким самодельным освежителем воздуха можно быстро и надежно отпугнуть мух.

Обработать надо весь дом, начиная с ковров, штор, кухонных шкафов и заканчивая подоконниками, потолком и балконом.

После этого мухи будут облетать дом стороной.

Водочный эликсир

Готовится очень просто. Принцип действия тот же, только раствор получается более мощный по своему эффекту.

Делаем все то же самое, только вместо воды в пульверизатор заливаем водку. Туда же капаем любимое эфирное масло. Получается ядерная смесь убойной силы.

Опрыскиваем весь дом, все любимые насиженные места мух. Эффект не заставит себя долго ждать.

Если первый способ не помог стопроцентно, то этот уж точно изгонит назойливых насекомых из дома навсегда.