Молдова заявила, что обнаружила обломки ракеты на своей территории

По данным МВД, на севере Молдовы обнаружены обломки ракеты, сообщило погранведомство республики в Facebook.

После массированных ракетных ударов по инфраструктуре Украины, которые впервые с начала года провели ВКС России пограничники обнаружили фрагменты ракеты.

«Как только останки предполагаемой ракеты были обнаружены, были незамедлительно приняты меры по защите района и были вызваны аварийная служба 112, а также группы IGP Bombteh», - сообщили в ведомстве.

Это 3-й случай, когда остатки ракет падают на территорию Республики Молдова, отмечает источник.

