Как разморозить заледенелый навесной замок в дачном домике

Несколько надежных, проверенных способов, которые точно помогут. Если вы не знали, берите на заметку.

Легко представить себе ситуацию: приезжаешь зимой в загородный домик, а попасть туда не можешь. Замерзший замок не пускает.

С такими неприятностями хотя бы раз сталкивался каждый дачник. Есть три способа, которые никогда еще не подводили, они легко решают проблему наледи на навесном замке.

Держать при себе зажигалку

Если слой льда на замке не очень плотный, его можно растопить обычной зажигалкой.

Но желательно греть замок не огнем от зажигалки, а, например, комком зажженной газеты, толку будет больше. Если не получается ничего, можно попробовать раскалить ключ от замка.

Для этого его оборачивают тряпочкой и держат над огнем какое-то время. Это часто помогает. Замок должен поддаться.

Немного антифриза не помешает

Многие приезжают на дачу на собственной машине. Тогда не проблема раздобыть немного тосола или антифриза.

Достаточно небольшого количества, жидкость надо набрать в шприц и залить ею замочную скважину. Корка из льда быстро растворится.

Ну и наконец, обычные размораживатели

Если никак не получается справиться с заледенелым замком приведенными способами, то есть средства, которое помогут стопроцентно.

Это специальные жидкости для размораживания навесных замков. Они содержат спирт, который попадая на поверхности замка, выделяет тепло.

Всегда где-то на территории загородного участка надо хранить баллончик размораживателя на всякий пожарный случай.