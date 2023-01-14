В Тель-Авиве тысячи протестующих вышли на антиправительственную демонстрацию

Тысячи израильтян проводят демонстрацию в субботу вечером в центре Тель-Авива, чтобы заявить о своем неприятии политики правящей коалиции, объединяющей религиозных националистов.

Демонстранты собрались по призыву антикоррупционной организации, вокруг лозунгов, призывающих к «спасению демократии» и демократической политики, действующей в Израиле с момента его создания в 1948 году.

Центристские и левые партии, а также альянс арабских партий «Хадаш-Таал» призвали израильтян к демонстрациям против реформы системы правосудия, представленной 4 января правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Они также требуют отставки главы правительства из-за коррупционного скандала. Противники израильской колонизации Западного берега и движения защиты ЛГБТ также обеспокоены присутствием в правительстве откровенно гомофобных министров.



