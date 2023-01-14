Генерал Павел сенсационно обошел экс-премьера Бабиша в первом туре президентских выборов в Чехии

Генерал в оставке Петр Павел победил в первом туре президентских выборов в Чехии – по данным с 99,5% избирательных комиссий.

В субботу в Чехии начался последний день голосования в первом туре прямых президентских выборов. Избирательные участки открылись в 08:00. Примерно 8,3 миллиона избирателей, пропустивших голосование в пятницу, смогли проголосовать сегодня. В 14:00 избирательные участки закрылись, и начался подсчет голосов.

В/ гонке участвовали 8 кандидатов: бывший премьер-министр Андрей Бабиш, бывший представитель чешской армии при НАТО Петр Павел, бывшие ректоры Дануше Нерудова и Томаш Зима, депутат от СДПГ Ярослав Башта, сенаторы Павел Фишер (независимый) и Марек Хильшер из клуба Старост и бизнесмен Кароль Дивис баллотировался на выборах. Лидер профсоюзов Йозеф Стршедула снялся с выборов в понедельник.

Андрей Бабиш был фаворитом выборов последних дней. Однако на последнем отрезке произошел неожиданный поворот – Петр Павел вышел вперед. По данным 99,5% избирательных комиссий, в первом туре победил генерал в отставке.

Петр Павел набрал 35,3% голосов, а Андрей Бабиш - 35,1%. Третья строчка досталасьдосталось Дануше Нерудовой - 13,9%. Остальные кандидаты получили несколько процентов поддержки. Павел и Бабиш сойдутся во втором туре голосования 27-28 января.

Как писали чешские СМИ, пока все опросы указывали на то, что Андрей Бабиш не будет иметь шансов во втором туре и проиграет любому сопернику, но за несколько дней до первого тура ситуация резко изменилась. Бабиш не только гарантированно вышел во второй тур, но и имеет реальные шансы на победу.