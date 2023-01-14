Эти пять мест в доме многие забывают мыть во время уборки

Есть пять таких мест, до которых хозяйки не добираются, о них просто забывают. А кто-то и вообще никогда и не думал, что там надо мыть.

Эти места в доме - потенциальные рассадники микробов.

В этот перечень входят кнопка от слива в унитазе, полочки в ванной комнате, батареи отопления, поверхности с кнопками управления на бытовых приборах, емкость для хранения зубных щеток.

Кнопка сливного бачка

На нее нажимают много раз за день, причем не только все члены семьи, но и гости. Не факт, что они моют руки после туалета. Дезинфицировать эту кнопку надо обязательно.

Хотя бы протирать антибактериальной влажной салфеткой. Она пылится и так же покрывается налетом грязи, как все остальные вещи в доме.

Со временем этот слой становится заметен, что выглядит совсем не эстетично.

Батарея под окном

Подоконники протирают все, хотя бы иногда. Но отопительные приборы под ними, никто, или очень немногие. Пыли там - видимо не видимо.

Если долго туда не заглядывать с тряпкой, внутри заведутся целые хлопья.

Панели управления

Бытовая техника сегодня есть практически у каждого. Хотя бы газовая плита на худой конец. И там есть панель управления, кнопочная или сенсорная.

Мыть ее надо обязательно, это место со временем сильно загрязняется, что не делает чести хозяйке дома.

Здесь же можно вспомнить и про ручки - от духовки, плиты, холодильника, микроволновки. Все это тоже надо мыть периодически.

Стакан с зубными щетками

Иногда в этом стаканчике можно увидеть такое... Как минимум это будет слой известкового налета или ржавчины.

В худшем случае на дне емкости можно обнаружить и пышную плесень с грибком.

Полки из металла в ванной

Оборудовать ванную комнату хромированными металлическими полками очень удобно. Там не будет накапливаться влага.

Однако помыть их многие забывают. От такой забывчивости на полках появляются участки ржавчины.

В целях профилактики надо хоть раз в 1-2 месяца протирать металлические поверхности специальными средствами по уходу.