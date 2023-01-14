Эти пять мест в доме многие забывают мыть во время уборки
Есть пять таких мест, до которых хозяйки не добираются, о них просто забывают. А кто-то и вообще никогда и не думал, что там надо мыть.
Эти места в доме - потенциальные рассадники микробов.
В этот перечень входят кнопка от слива в унитазе, полочки в ванной комнате, батареи отопления, поверхности с кнопками управления на бытовых приборах, емкость для хранения зубных щеток.
Кнопка сливного бачка
На нее нажимают много раз за день, причем не только все члены семьи, но и гости. Не факт, что они моют руки после туалета. Дезинфицировать эту кнопку надо обязательно.
Хотя бы протирать антибактериальной влажной салфеткой. Она пылится и так же покрывается налетом грязи, как все остальные вещи в доме.
Со временем этот слой становится заметен, что выглядит совсем не эстетично.
Батарея под окном
Подоконники протирают все, хотя бы иногда. Но отопительные приборы под ними, никто, или очень немногие. Пыли там - видимо не видимо.
Если долго туда не заглядывать с тряпкой, внутри заведутся целые хлопья.
Панели управления
Бытовая техника сегодня есть практически у каждого. Хотя бы газовая плита на худой конец. И там есть панель управления, кнопочная или сенсорная.
Мыть ее надо обязательно, это место со временем сильно загрязняется, что не делает чести хозяйке дома.
Здесь же можно вспомнить и про ручки - от духовки, плиты, холодильника, микроволновки. Все это тоже надо мыть периодически.
Стакан с зубными щетками
Иногда в этом стаканчике можно увидеть такое... Как минимум это будет слой известкового налета или ржавчины.
В худшем случае на дне емкости можно обнаружить и пышную плесень с грибком.
Полки из металла в ванной
Оборудовать ванную комнату хромированными металлическими полками очень удобно. Там не будет накапливаться влага.
Однако помыть их многие забывают. От такой забывчивости на полках появляются участки ржавчины.
В целях профилактики надо хоть раз в 1-2 месяца протирать металлические поверхности специальными средствами по уходу.
Опубликовано: Храмова Оксана