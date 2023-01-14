В Минском СВУ наградили участников новогоднего праздничного онлайн-розыгрыша
2023-01-14 22:37
В Минском Суворовском училище наградили участников праздничного новогоднего онлайн-розыгрыша.
В Минском Суворовском училище наградили участников новогоднего онлайн-конкурса, проходившего на аккаунте учебного заведения в Instagram, сообщила администратор ресурса Янина Николаеня.
Розыгрыш проводился среди подписчиков. Победители получили призы и подарки с символикой Минского СВУ.
Янина Николаеня поздравила участников от имени начальника училища и рассказала, что онлайн-конкурсы в новом году обязательно продолжаться.
Опубликовано: Максим Алексеев