В Минском СВУ наградили участников новогоднего праздничного онлайн-розыгрыша

APS
2023-01-14 22:37

В Минском Суворовском училище наградили участников праздничного новогоднего онлайн-розыгрыша.

В Минском Суворовском училище наградили участников новогоднего онлайн-конкурса, проходившего на аккаунте учебного заведения в Instagram, сообщила администратор ресурса Янина Николаеня.

Розыгрыш проводился среди подписчиков. Победители получили призы и подарки с символикой Минского СВУ.

Янина Николаеня поздравила участников от имени начальника училища и рассказала, что онлайн-конкурсы в новом году обязательно продолжаться.

Опубликовано: Максим Алексеев











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