Медведев призвал премьер-министра Японии совершить сэппуку - ритуальное самоубийство

Бывший президент России Дмитрий Медведев раскритиковал премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Речь идет о совместном заявлении, которое политик сделал вместе с президентом США Джо Байденом, относительно применения Россией ядерного оружия в Украине.

Медведев обвинил премьер-министра Японии в том, что он слуга США, и поэтому посоветовал ему покончить с собой. Таким образом, он ссылался на японское ритуальное самоубийство, называемое харакири или сэппуку.

Фумио Кисида и президент США Джо Байден опубликовали совместное заявление в пятницу, 13 января встречи. Они заявили, что "любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет актом враждебности по отношению к человечеству и никоим образом не может быть оправдано».

Эти слова не понравились бывшему президенту России. Дмитрий Медведев заявил, что совместное заявление Японии и США свидетельствует о паранойе в отношении России. Российский политик обвинил японские власти в "предательстве памяти сотен тысяч японцев, сожженных в ядерном огне Хиросимы и Нагасаки".

Медведев также Фумио Кисиду "лишь обслуживающий персонал для американцев".

"Остаётся пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Фумио Кисида впервые посетил Вашингтон в качестве премьер-министра. Он заручился поддержкой Байдена в укреплении его обороноспособности перед лицом растущих вызовов со стороны Китая, Северной Кореи и России.