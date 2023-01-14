Экс-офицер разведки США Риттер: Россия победит Украину в 2023 году

Офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу над Украиной в 2023 году.

По его словам, у российских военных есть существенное преимущество над украинскими Вооруженными силами.

Риттер отметил, что ВСУ несут огромные потери личного состава и не успевают заменять уничтоженное оружие, несмотря на поставки с Запада.

При этом он подчеркнул, что российская сторона не ставит никаких сроков, а он высказывает свое мнение как независимый аналитик.