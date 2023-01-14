Адвокат Байдена Заубер: в доме президента найдены новые секретные документы

APS
2023-01-14 23:07

Адвокат Джо Байдена Ричард Заубер сообщил, что в доме президента США в Делавэре найдены новые секретные документы.

Речь идет о пяти страницах, на которых стоит пометка «секретно». Бумаги изъяты сотрудниками американского Минюста.

Заубер уточнил, что он находился в доме Байдена и помогал в передаче Минюсту ранее найденных документов, когда среди материалов нашли дополнительные пять страниц.

Ранее сообщалось, что Джо Байдену грозит уголовная ответственность за несанкционированное хранение секретных документов.

Опубликовано: Светлана Репина











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