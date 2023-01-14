Страна.ua: украинцы заключают фиктивные браки с многодетными женщинами, чтобы выехать за границу

Издание Страна.ua сообщает, что украинцы стали заключать фиктивные браки с многодетными женщинами.

Это дает возможность выехать за границу, равно как и вступление в брак с женщинами, имеющими инвалидность.

На Украине уже появились посредники. За 2-3 тысячи долларов они находят подходящих женщин.

Сами «невесты» при этом получают до тысячи долларов за вступление в фиктивный брак.