Страна.ua: украинцы заключают фиктивные браки с многодетными женщинами, чтобы выехать за границу
2023-01-14 23:12
Издание Страна.ua сообщает, что украинцы стали заключать фиктивные браки с многодетными женщинами.
Это дает возможность выехать за границу, равно как и вступление в брак с женщинами, имеющими инвалидность.
На Украине уже появились посредники. За 2-3 тысячи долларов они находят подходящих женщин.
Сами «невесты» при этом получают до тысячи долларов за вступление в фиктивный брак.
Опубликовано: Светлана Репина