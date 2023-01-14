Германия анонсирована новый пакет военной помощи Украине
2023-01-14 23:16
На сайте правительства Германии размещено сообщение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
В него войдут четыре танка для разминирования, столько же защищены и мобильных систем разминирования.
Украине будет также предоставлено десять автомобилей, предназначенных для охраны границы.
Германия планирует направить Украине 120 мобильных отопительных систем, 40 БМП Marder и один комплекс ПВО Patriot вместе с боеприпасами.
Опубликовано: Светлана Репина