73 человека стали жертвами обстрела Днепра 14 января
2023-01-14 23:25
Украинские власти сообщили о том, что в результате обстрелов Днепра пострадали жители города.
Глава областной военной администрации Днепра Валентин Валентин Резниченко рассказал о жертвах после обстрела города 14 января.
Он заявил, что 14 января в результате попаданий по территории города 9 человек, включая 15-летнюю девочку, погибли.
Еще 64 человека получили ранения. При этом 59 из них проходят лечение в домашних условиях.
Опубликовано: Николай Скира