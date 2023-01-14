Водка может помочь проверить, качественная колбаса или нет
Выбор колбас сегодня в магазине очень большой, любого качества и разной ценовой категории. Если хочется приобрести хороший продукт, можно сначала купить небольшой кусочек и проверить его обычной водкой.
Не секрет, что качество колбасы некоторые производители портят небезопасными красителями и консервантами, которые не соответствуют допустимым нормам.
Это выгодно поставщику, который экономит затраты на производство, чтобы получить большую прибыль. Добавки могут влиять на вкус колбасы и наносить вред здоровью.
Зачем покупать плохой продукт, да еще и за большие деньги. Ведь можно найти достойную колбасу за приемлемую цену и с натуральным составом.
Проверить качество копченой колбаски очень просто. Способ подойдет для продукции, которая не имеет в составе паприку или красный перец. Это можно узнать из этикетки.
Если такие компоненты не включены, можно начинать тестирование. Налить в стакан водку, окунуть туда кружочек купленной колбасы.
Подержать его там минут пять, потом достать и оценить результат. Вода может получить красный, розовый или оранжевый оттенок.
Это означает, что в колбасе содержится краситель, то есть, перед нами ненатуральный продукт.
Опубликовано: Храмова Оксана