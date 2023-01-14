Экс-помощник Рейгана Робертс: российские войск сейчас могли бы захватить Европу
2023-01-14 23:48
Бывший сотрудник Белого дома времен президентства Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что сейчас российские войска могли бы захватить Европу и удерживать ее.
По его словам, это стало возможным из-за истощения собственных арсеналов стран НАТО.
Робертс утверждает, что если Украине будет передано все обещанное оружие, боеспособность НАТО и США окажется на нуле.
В такой ситуации российские войска могли бы пересечь Прибалтику и Финляндию, пройти через Германию во Францию, а затем в Сербию, чтобы окружить Восточную и Западную Европу.
Опубликовано: Светлана Репина