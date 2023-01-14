Экс-помощник Рейгана Робертс: российские войск сейчас могли бы захватить Европу

Бывший сотрудник Белого дома времен президентства Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что сейчас российские войска могли бы захватить Европу и удерживать ее.

По его словам, это стало возможным из-за истощения собственных арсеналов стран НАТО.

Робертс утверждает, что если Украине будет передано все обещанное оружие, боеспособность НАТО и США окажется на нуле.

В такой ситуации российские войска могли бы пересечь Прибалтику и Финляндию, пройти через Германию во Францию, а затем в Сербию, чтобы окружить Восточную и Западную Европу.