Великобритания отозвала своего посла из Ирана после казни британца

APS
2023-01-15 00:06

МИД Великобритании отозвал посла в Иране для консультации после казни британского подданного.

Британский посол в Иране отозван для консультации после смерти гражданина Соединенного Королевства Ализера Акбари, заявил глава внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли.

"Мы привлекаем иранский режим к ответственности. Ответ Тегерану не ограничится единовременной реакцией. В настоящий момент мы разрабатываем порядок дальнейших действий", - говорится в публикации.

Лондон уже ввел санкции против Генпрокурора Ирана, который по мнению британских властей "стоит за применением смертной казни в Иране".

Опубликовано: Максим Алексеев











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