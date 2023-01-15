Великобритания отозвала своего посла из Ирана после казни британца
2023-01-15 00:06
МИД Великобритании отозвал посла в Иране для консультации после казни британского подданного.
Британский посол в Иране отозван для консультации после смерти гражданина Соединенного Королевства Ализера Акбари, заявил глава внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли.
"Мы привлекаем иранский режим к ответственности. Ответ Тегерану не ограничится единовременной реакцией. В настоящий момент мы разрабатываем порядок дальнейших действий", - говорится в публикации.
Лондон уже ввел санкции против Генпрокурора Ирана, который по мнению британских властей "стоит за применением смертной казни в Иране".
Опубликовано: Максим Алексеев