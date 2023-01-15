«РИА Новости»: ВС РФ задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»

Армия России задействовала в спецоперации по защите Донбасса новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» на Херсонском направлении.

14 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в ходе спецоперации начали применять новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв», превосходящий, по мнению танкистов, технику ВСУ, на Херсонском участке фронта.

Командир танка Руслан рассказал «РИА Новости», что мощный, но быстрый «Прорыв» за время эксплуатации зарекомендовал себя в качестве надежной и удобной машины.