«РИА Новости»: ВС РФ задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»
Армия России задействовала в спецоперации по защите Донбасса новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» на Херсонском направлении.
14 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в ходе спецоперации начали применять новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв», превосходящий, по мнению танкистов, технику ВСУ, на Херсонском участке фронта.
Командир танка Руслан рассказал «РИА Новости», что мощный, но быстрый «Прорыв» за время эксплуатации зарекомендовал себя в качестве надежной и удобной машины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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