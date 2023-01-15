Турция отказывается ратифицировать вступление Швеции в НАТО
2023-01-15 00:39
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что его страна не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО.
По его словам, в отношении данного вопроса существует серьезная проблема, из-за которой Турция не в состоянии принять положительное решение.
Ранее между Турцией, Швецией и Финляндией был подписан меморандум для вступления скандинавских государств в НАТО.
На днях в Швеции заявили, что Турция выдвигает для страны невыполнимые условия.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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