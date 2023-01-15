В США счастливчик выиграл 1,3 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions

Неизвестный владелец лотерейного билета Mega Millions из США выиграл 1,3 миллиарда долларов.

На автозаправочной станции в штате Мэн в США продали лотерейный билет, который принес его владельцу выигрыш в сумме 1,3 миллиарда долларов, сообщила компания-организатор розыгрыша Mega Millions.

"Неизвестный угадал все шесть цифр, который были определены в результате розыгрыша. Счастливыми оказались цифры 30,43,45,46,61 и золотой бол 14", - сообщили в организаторы лотереи.

Разыграть приз удалось с 26 попытки в течение трех месяцев. Шансы на победу оценивались в соотношении один к 302,6 миллионам.