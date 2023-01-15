В США счастливчик выиграл 1,3 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions
Неизвестный владелец лотерейного билета Mega Millions из США выиграл 1,3 миллиарда долларов.
На автозаправочной станции в штате Мэн в США продали лотерейный билет, который принес его владельцу выигрыш в сумме 1,3 миллиарда долларов, сообщила компания-организатор розыгрыша Mega Millions.
"Неизвестный угадал все шесть цифр, который были определены в результате розыгрыша. Счастливыми оказались цифры 30,43,45,46,61 и золотой бол 14", - сообщили в организаторы лотереи.
Разыграть приз удалось с 26 попытки в течение трех месяцев. Шансы на победу оценивались в соотношении один к 302,6 миллионам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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