Президент Сербии Вучич: «Волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы»
2023-01-15 00:48
Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в Instagram пост, в котором сравнил себя с волком, а Запад – с овцой.
Он написал, что Запад постоянно требует от Сербии действий в отношении Косово и Метохии, антироссийских санкций.
При этом Вучич подчеркнул, что маленькая свободолюбивая страна в самом сердце Европы выживает и процветает.
Он отметил, что волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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