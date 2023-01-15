Президент Сербии Вучич: «Волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы»

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в Instagram пост, в котором сравнил себя с волком, а Запад – с овцой.

Он написал, что Запад постоянно требует от Сербии действий в отношении Косово и Метохии, антироссийских санкций.

При этом Вучич подчеркнул, что маленькая свободолюбивая страна в самом сердце Европы выживает и процветает.

Он отметил, что волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы.