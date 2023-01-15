Мэр Днепра Филатов оскорбил Арестовича за слова о прилете ракеты по жилому дому
Алексей Арестович заявил, что ВСУ сбили ракету, которая попала в жилой дом в Днепре.
Мэр города Днепр Борис Филатов и советник офиса президента Украины Алексей Арестович вступили в перепалку из-за слов Арестовича о попадании российской ракеты по жилому дому.
По словам Арестовича, ракета попала в многоэтажку из-за того, что была сбита системами противовоздушной обороны и отклонилась от траектории. В результате погибли минимум 12 человек.
Филатов же отреагировал крайне резко и написал в своем телеграм-канале оскорбительный пост. "Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот", - написал он.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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