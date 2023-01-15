Лайфхаки по ведению домашнего хозяйства, о которых не все знают

Опытная домохозяйка умеет приготовить ужин из ничего, знает, как дольше сохранить продукты свежими, как без дорогих средств заставить дом сиять чистотой. Нелишним будет взять себе в копилку несколько ценных советов.

В этой подборке лишь скромный минимум из того, что известно настоящим экспертам домоводства. И каждая хозяйка сможет дополнить этот список своими секретами и хитростями.

Если потрясти сырое яйцо перед варкой, в итоге получится вареное яйцо необычного цвета. Пригодится, чтобы придать салату или другому блюду интересный вид.

Чтобы сыр не подсыхал после вскрытия упаковки, нужно отрезать необходимую часть вместе с оберткой. Ею потом можно обернуть края оставшейся сырной головки.

Вместо скалки на кухне можно использовать любую стеклянную бутылку похожей формы.

Остывшая пицца будет так же вкусна и ароматна, если подогреть ее на сковороде, а не в микроволновке.

Быстро нарезать сразу несколько черри можно, уложив их между двумя плоскими тарелками. Потом острым ножом провести сразу через весь ряд.

Спелость авокадо очень легко проверить прямо перед покупкой. Нужно лишь оторвать небольшой кончик стебля.

Ягоды будут лучше храниться (без плесени), если их ненадолго замочить в слабом уксусном растворе.

Чтобы вареные яйца легче чистились, их надо перед варкой протыкать тонкой иглой.

Суп, который случайно пересолили, можно спасти! Нужно лишь окунуть в него разрезанный картофель или пакетик с рисом. Продукты впитают в себя лишнюю соль.

Соус начал пригорать, это нестрашно. Нужно перелить его в другую посуду и продолжать готовить, а щепотка сахара убьет плохой запах.

Соль в солонке не затвердеет от высокой влажности в помещении. Для этого лишь нужно вкинуть в солонку пару зерен риса.

Сыр будет легко натираться красивой стружкой, если перед этим слегка его подморозить в морозилке.

Оказывается, ложечкой для мороженого хорошо удалять зернышки из кабачков или тыквы.

Чтобы котлеты получились ровные, красивые, одного размера, можно придавать им форму стаканом.

Все бобовые культуры нужно перед готовкой замачивать на ночь в холодной воде. Это улучшит вкус и скорость приготовления.

При готовке печени не нужно солить ее сразу, лучше в самом конце процесса. Так она будет мягче.

Если надо быстро и без проблем очистить миндаль, нужно подержать его сначала в горячей, потом в ледяной воде.

Измельченные орехи прекрасно подойдут в качестве панировочных сухарей.

Не нужно хранить в холодильнике помидоры и цитрусовые. Низкие температуры ухудшают вкус этих продуктов.

Авокадо перед отправкой на хранение нужно опрыскать лимонным соком или яблочным уксусом.

Томатный сок можно замораживать кубиками. Потом достаточно при готовке вкинуть пару таких заготовок в суп или в соус.

Чтобы остатки зелени не пропали после готовки, нужно заморозить их в форме для льда. Такие ледяные кубики с зеленым укропом или другими травами будут очень кстати.

В будущем их можно добавить в подливу или второе блюдо. Кстати, замораживать зелень можно не только в воде, но и в оливковом масле.