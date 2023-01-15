Times of Israel: на улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч противников Нетаньяху
2023-01-15 01:39
Издание Times of Israel сообщает, что в Тель-Авиве началась демонстрация, в которой участвуют десятки тысяч человек.
Это противники нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они протестуют против проведения юридической реформы.
Несмотря на дождь, люди собрались на площади Хабима. По предварительным данным, в акции участвуют около 80 тысяч человек.
Юридическая реформа предусматривает ограничение полномочий Верховного суда по блокировке законов и решений правительства.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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