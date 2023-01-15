Представитель президента Турции Калым рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, когда закончится конфликт на Украине.

По его словам, противостояние завершится, когда Запад и Россия заключат «большую сделку».

Калын отметил, что если такая сделка заключена не будет, конфликт затянется на длительное время.

Он подчеркнул, что в этом случае будет разрушено еще больше городов, погибнет еще больше людей.