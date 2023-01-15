Представитель президента Турции Калым рассказал, когда закончится конфликт на Украине
2023-01-15 01:58
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, когда закончится конфликт на Украине.
По его словам, противостояние завершится, когда Запад и Россия заключат «большую сделку».
Калын отметил, что если такая сделка заключена не будет, конфликт затянется на длительное время.
Он подчеркнул, что в этом случае будет разрушено еще больше городов, погибнет еще больше людей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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