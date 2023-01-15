Спикер палаты представителей США Маккарти: американцы не доверяют правительству из-за секретных бумаг Байдена
2023-01-15 02:24
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что американцы не доверяют правительству.
По его словам, причиной стало лицемерие администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Маккарти напомнил, что документы, найденные у Дональда Трампа, были обнародованы. С секретными бумагами, обнаруженными у Байдена, этого не произошло.
Он подчеркнул, что Байден знал об этих документах, когда шел на выборы и давал интервью.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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