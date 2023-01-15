Спикер палаты представителей США Маккарти: американцы не доверяют правительству из-за секретных бумаг Байдена

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что американцы не доверяют правительству.

По его словам, причиной стало лицемерие администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Маккарти напомнил, что документы, найденные у Дональда Трампа, были обнародованы. С секретными бумагами, обнаруженными у Байдена, этого не произошло.

Он подчеркнул, что Байден знал об этих документах, когда шел на выборы и давал интервью.