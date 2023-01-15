В «Роскосмосе» подготовили план экстренной эвакуации экипажа «Союз МС-22» не Землю

«Роскосмос» вместе с партнерами подготовил план эвакуации экипажа космического корабля «Союз МС-22» в случае ЧП на станции.

Сообщается, что в настоящее время все системы МКС и самого космического корабля работают в штатном режиме.

Если произойдет авария до прибытия корабля «Союз МС-23», экипаж будет эвакуирован в экстренном порядке.

В таком случае российские космонавты вернутся на Землю на «Союзе МС-22» с неисправной системой охлаждения.