В «Роскосмосе» подготовили план экстренной эвакуации экипажа «Союз МС-22» не Землю

APS
2023-01-15 02:39

«Роскосмос» вместе с партнерами подготовил план эвакуации экипажа космического корабля «Союз МС-22» в случае ЧП на станции.

Сообщается, что в настоящее время все системы МКС и самого космического корабля работают в штатном режиме.

Если произойдет авария до прибытия корабля «Союз МС-23», экипаж будет эвакуирован в экстренном порядке.

В таком случае российские космонавты вернутся на Землю на «Союзе МС-22» с неисправной системой охлаждения. 

Опубликовано: Светлана Репина











Новости СМИ2