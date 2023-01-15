Der Spiegel: в 2023 году немецкий рынок жилья ждет глобальная катастрофа
Издание Der Spiegel пишет, что в этом году на рынке жилья Германии разразится невообразимая катастрофа.
Это произойдет, если немецкие власти не решат проблему с дефицитом жилой недвижимости.
К концу прошлого года в ФРГ не хватало около 700 тыс. квартир, причем годовые объемы строительства вдвое ниже этого показателя.
В такой ситуации продолжает расти стоимость аренды жилья. Причины такой ситуации заключаются в притоке населения из-за украинского конфликта и в спаде строительной деятельности.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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