Der Spiegel: в 2023 году немецкий рынок жилья ждет глобальная катастрофа

Издание Der Spiegel пишет, что в этом году на рынке жилья Германии разразится невообразимая катастрофа.

Это произойдет, если немецкие власти не решат проблему с дефицитом жилой недвижимости.

К концу прошлого года в ФРГ не хватало около 700 тыс. квартир, причем годовые объемы строительства вдвое ниже этого показателя.

В такой ситуации продолжает расти стоимость аренды жилья. Причины такой ситуации заключаются в притоке населения из-за украинского конфликта и в спаде строительной деятельности.