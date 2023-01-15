Риши Сунак объявил о передаче Украине 14 танков Challenger-2 и 30 САУ
Великобритания передаст Украине более 40 боевых машин: танков и самоходных орудий.
На официальном сайте правительства Соединенного Королевства появилось заявление премьер-министра страны Риши Сунака о передаче Украине техники.
Там говорится о том, что страна в ближайшие недели отправит в помощь Вооруженным силам 14 основных своих танков Challenger-2 и 30 самоходных артиллерийских установок.
Также известно, что уже в ближайшие дни украинские солдаты начнут проходить обучение по управлению переданной техникой.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Лайфхаки по ведению домашнего хозяйства, о которых не все знают
Опытная домохозяйка умеет приготовить ужин из ничего, знает, как дольше сохранить продукты свежими, как без дорогих средств заставить дом сиять чистотой. Нелишним будет взять себе в копилку несколько ценных советов.Подробнее...
-