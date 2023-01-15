Риши Сунак объявил о передаче Украине 14 танков Challenger-2 и 30 САУ

Великобритания передаст Украине более 40 боевых машин: танков и самоходных орудий.

На официальном сайте правительства Соединенного Королевства появилось заявление премьер-министра страны Риши Сунака о передаче Украине техники.

Там говорится о том, что страна в ближайшие недели отправит в помощь Вооруженным силам 14 основных своих танков Challenger-2 и 30 самоходных артиллерийских установок.

Также известно, что уже в ближайшие дни украинские солдаты начнут проходить обучение по управлению переданной техникой.