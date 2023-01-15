Президент Финляндии Ниинистё: Путин пошел ва-банк на Украине, не имея возможности выиграть

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что российский президент Владимир Путин действует на Украине, как в покере.

По его словам, Россия пошла ва-банк, хотя не имеет возможности все выиграть.

Ниинистё отметил, что заявления Путина о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России навсегда вызывает тревогу в Финляндии.

Ранее президент Финляндии призвал продолжить сотрудничество с Россией, например, в приграничной зоне.