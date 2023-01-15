СБУ хотят совершить провокацию, взорвав склад с зерном. В этом обвинят Россию.

По данным Министерства обороны Российской Федерации Украина собирается сорвать зерновую сделку и обвинить в случившемся российскую сторону.

Как информирует РИА Новости, провокация будет заключаться в подрыве одного из зернохранилищ на территории Харьковской области. Отмечается, что туда уже прибыли специалисты СБУ.

РИА передает, что сотрудники спецслужб заминируют склад и затем взорвут его, заявив об обстреле со стороны российской армии.