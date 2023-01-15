МО РФ: СБУ совершит провокацию по зерновой сделке и обвинит в этом Россию
СБУ хотят совершить провокацию, взорвав склад с зерном. В этом обвинят Россию.
По данным Министерства обороны Российской Федерации Украина собирается сорвать зерновую сделку и обвинить в случившемся российскую сторону.
Как информирует РИА Новости, провокация будет заключаться в подрыве одного из зернохранилищ на территории Харьковской области. Отмечается, что туда уже прибыли специалисты СБУ.
РИА передает, что сотрудники спецслужб заминируют склад и затем взорвут его, заявив об обстреле со стороны российской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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