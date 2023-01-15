CBS: бывшего заместителя министра обороны Ирана Акбари казнили за шпионаж в пользу Великобритании
2023-01-15 04:00
Телеканал CBS сообщает, что в Иране казнили бывшего заместитель министра обороны генерала Али Реза Акбари.
Он занимал этот пост в 1995-2005 году во времена президентства Мохаммада Хатами.
Бывшего замминистра обороны казнили за шпионаж в пользу Великобритании. У него было британское гражданство.
Иранское информагентство IRNA сообщает, что Акбари задержали в результате многоуровневой спецоперации контрразведки. Его казнили через повешение.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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