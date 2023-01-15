CBS: бывшего заместителя министра обороны Ирана Акбари казнили за шпионаж в пользу Великобритании

Телеканал CBS сообщает, что в Иране казнили бывшего заместитель министра обороны генерала Али Реза Акбари.

Он занимал этот пост в 1995-2005 году во времена президентства Мохаммада Хатами.

Бывшего замминистра обороны казнили за шпионаж в пользу Великобритании. У него было британское гражданство.

Иранское информагентство IRNA сообщает, что Акбари задержали в результате многоуровневой спецоперации контрразведки. Его казнили через повешение.