Театр МХТ им. Чехова покажет «Мастера и Маргариту» без Воланда после увольнения Назарова
2023-01-15 04:10
На сайте театра МХТ им Чехова опубликован актерский состав спектакля «Мастер и Маргарита», который состоится 29 января.
В нем нет упоминаний о ключевом персонаже Воланде, которого ранее играл Дмитрий Назаров, уволенный из театра.
Также из постановки «Лес» исчез персонаж Геннадий Несчастливцев, которого также должен был играть Назаров.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой уволен из театра.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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