Издание Mysl Polska опубликовало статью профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о русофобии в Польше.

По словам автора, сейчас русофобия стала основным политическим инструментом воздействия в стране.

Он отмечает, что ненависть к России всегда занимала ключевое место в польской политике, а после начала спецопераций заняла особое место.

Профессор уточняет, что польские СМИ также попали под эту тенденцию, и теперь укрепляют презрение ко всему русскому.