Mysl Polska: ненависть к России всегда занимала ключевое место в польской политике
2023-01-15 04:34
Издание Mysl Polska опубликовало статью профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о русофобии в Польше.
По словам автора, сейчас русофобия стала основным политическим инструментом воздействия в стране.
Он отмечает, что ненависть к России всегда занимала ключевое место в польской политике, а после начала спецопераций заняла особое место.
Профессор уточняет, что польские СМИ также попали под эту тенденцию, и теперь укрепляют презрение ко всему русскому.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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