Министр энергетики Катара прогнозирует возвращение российского газа в Европу
2023-01-15 04:44
Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что российский газ вернется в Евросоюз, и тогда цены стабилизируются. По его словам, это произойдет, когда разногласия между Европой и Россией будут улажены.
По его словам, это произойдет, когда разногласия между Европой и Россией будут улажены.
Госминистр считает, что европейские страны сделают свои источники энергии более разнообразными, но будут полагаться на российский газ примерно на 80%.
Аль-Кааби уточнил, что до 2027 года не ожидается поступление дополнительных объемов газа на европейский рынок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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