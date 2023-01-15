Министр энергетики Катара прогнозирует возвращение российского газа в Европу

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что российский газ вернется в Евросоюз, и тогда цены стабилизируются. По его словам, это произойдет, когда разногласия между Европой и Россией будут улажены.

По его словам, это произойдет, когда разногласия между Европой и Россией будут улажены.

Госминистр считает, что европейские страны сделают свои источники энергии более разнообразными, но будут полагаться на российский газ примерно на 80%.

Аль-Кааби уточнил, что до 2027 года не ожидается поступление дополнительных объемов газа на европейский рынок.