Комета ZTF приблизится к Земле на 42 млн километров

По данным Ассоциации звездных друзей, комета C/2022 E3 (ZTF) приблизится к Земле на расстояние около 42 миллионов километров в начале февраля - это почти треть расстояния от Земли до Солнца.

Максимальная яркость кометы весьма примечательна, в темном небе ее можно увидеть, если точно знать, где она находится. Однако председатель Sternfreunde Свен Мельхерт предполагает, что без телескопа или бинокля и без необходимого опыта вы не обнаружите ее свет в зимнем небе.

«Сначала это объект на утреннем небе, затем он будет оставаться высоко в небе возле Полярной звезды всю ночь и прощаться на вечернем небе в начале марта», — говорят звездные друзья. Он уже достиг ближайшей точки к Солнцу в середине января и приблизится к Земле 1 февраля.

Хорошие периоды наблюдения, если позволяет погода, это последние дни января и вторая половина февраля, когда лунный свет меньше освещает небо. 21 января и 20 февраля новолуние а значит можно попробовать найти комету. Европейское космическое агентство Esa предполагает, что это незаметная комета, которую, однако, можно наблюдать с помощью простых инструментов.

По данным Немецкого аэрокосмического центра (DLR), небесное тело имеет размер около одного километра, а ее оболочка из различных частиц превышает 50 000 километров. Она становится огромной, когда комета приближается к Солнцу и нагревается, в результате чего частицы отрываются от ледяного ядра и образуют длинный хвост.

Кометы, прибывающие с крайнего и холодного края Солнечной системы, представляют собой небесные тела, которые не были поглощены при формировании планет. Согласно DLR, они состоят из пылинок, органических молекул и из-за их низкой температуры замерзших газов. От астероидов их отличает высокая доля летучих веществ. Иногда они выталкиваются со своей первоначальной орбиты гравитацией или столкновениями, а затем оказываются близко к звездам или планетам.

Совсем недавно мимо Земли пролетели кометы C/2021 A1 Leonard и C/2020 F3 Neowise. Небесное тело C/2022 E3 (ZTF) получило свое название, потому что оно было впервые замечено в прошлом году программой под названием Zwicky Transient Facility из обсерватории в Соединенных Штатах.