Ученые объяснили, почему нельзя брать у сна в «долг» и, если что, как его отдавать

Украденное у сна время нужно правильно компенсировать, и лучше это не откладывать в долгий ящик.

Специалисты по сну утверждают: при недосыпе вместо разовой отсыпки за всю неделю лучше понемногу спать днем.

Психиатр Алекс Димитриу объяснил: если человек мало спит, у него растет своего рода "долг" перед организмом, который можно и не погасить. Но желательно все же "отдать".

Некоторые считают, что наверстать упущенный сон можно, если просто поспать подольше при такой возможности - например, в выходные. Но эти дополнительные часы сна вряд ли возместят тот ущерб, который здоровью наносит хроническое недосыпание.

А речь идет о серьезных проблемах: повышении риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений работы иммунной системы и даже рака.

По словам ученого, все зависит от размера «долга». Если человек недосыпает час, ничего страшного не происходит. Но, если больше, восстановление будет долгим, а может вообще не состояться.

Одно из исследований показало: чтобы возместить этот ущерб, нужно, чтобы на час недосыпа приходилось 4 ночи подряд качественного сна продолжительностью 7–9 часов. То есть, если на рабочей неделе человек спал по 6 часов, к выходным накопится долг в 5 часов. Это значит, нужно хорошо высыпаться в последующие 20 ночей.

Потому вариант «больше поспать в уикенд» не сработает. Эти несколько дополнительных часов не снивелируют тот вред, который нанесен здоровью за неделю, подчеркнул специалист по сну Джеймс Роули.

Потому эксперты советуют не накапливать «долг сна» и возмещать его по мере возможности.