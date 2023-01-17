Пугачева выступила с речью на премьере картины «Мама, я дома» в Израиле

Певица Алла Пугачева побывала в Израиле на премьерном показе фильма Владимира Битокова "Мама, я дома", главные роли в котором исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов.

Исполнительница Алла Пугачева побывала на премьере картины Владимира Битокова "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях.

На показе многие зрители пытались сфотографировать Аллу Борисовну, а та одаривала их воздушными поцелуями.

По окончанию фильма, певица даже выступила с речью, заявив, что пришла в восторг от того, что увидела на экране, выразив надежду, что создатели проекта обязательно снимут продолжение.